بعد جدل خلافهما.. زينة تقبل محمد رمضان بمهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة زينة وهي تقبل الفنان محمد رمضان خلال حفل مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 14، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء بأحد الفنادق.

يأتي ذلك بعد حالة من الجدل أثيرت عقب عرض مسلسل "جعفر العمدة" وتداول تصريحات حول وجود خلاف بين رمضان وزينة بسبب العمل.

وأثيرت هذه الخلافات عقب تجاهل زينة لمسلسل "جعفر العمدة" عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة قبل وبعد عرضه على الشاشة.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "عرب وود" مقطع فيديو يرصد تقبيل زينة لمحمد رمضان خلال حفل توزيع الجوائز بمهرجان الفضائيات العربية الـ 14.

وكان محمد رمضان، رد حول ما أثير بهذا الأمر في وقتها، خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج "الراديو بيضحك" على راديو 9090، قائلا: "زينة نجمة كبيرة ومشوار يحترم جدًا وإضافة كبيرة للمسلسل وقدمت الدور كما يجب أن يكون، ودورها كان سهلًا ممتنعًا".

وأضاف: "زينة صديقتي جدا لكن هي معندهاش غزارة السوشيال ميديا، هي تتعامل معها بحذر شديد، وده مش معناه أنها متجاهلة المسلسل، بالعكس أختها ياسمين هي المتمكنة في السوشيال ميديا أكثر.. وياسمين وزينة واحد".



وحصد "رمضان" بمهرجان الفضائيات العربية، جائزة أفضل ممثل عن دوره بمسلسل"جعفر العمدة". بينما حصدت زينة على جائزة أفضل ممثلة بمسلسل "جعفرالعمدة"، وأهدت جائزتها لـ رمضان، قائلة: "أنا بحبك يا رمضان".

مسلسل "جعفر العمدة" عرض في موسم دراما رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من إخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي –جوهر.

المسلسل بطولة النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين.