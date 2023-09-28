"يا مالكا قلبي".. تفاصيل مقاضاة عبدالحليم حافظ بسبب موشح لـ نجاح سلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

ودعت الساحة الفنية العربية المطربة اللبنانية نجاح سلام، التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد صراع مع المرض.

المطربة الراحلة، واسمها بالكامل نجاح محي الدين سلام، قدمت نخبة من أجمل الأغاني والموشحات، وكانت طرفا قويا في النزاع الشهير حول أغنية "يا مالكا قلبي"، التي قدمها العندليب عبدالحليم حافظ.

النزاع بدأ في أبريل 1973، بعد 10 سنوات من تقديم المطربة نجاح سلام لموشح "أهلي على الدرب" من كلمات الشاعر أحمد مخيمر، ولحن محمد الموجي، إذ فاجأهم عبدالحليم حافظ بأن الأمير السعودي عبدالله الفيصل، أعجب بكلمات مذهب الموشح التي تقول "يا مالكا قلبي/ يا آسرا حبي / النهر ظمآن لثغرك العذب/ مل بي".

حتى أنه كتب عليه كوبليه يقول فيه: "قل لي إلى أين المسير/ في ظلمة الدرب العسير/ طالت لياليه بنا /والعمر لو تدري قصير".

وبناءا على إلحاح العندليب وافق "مخيمر" على إعادة كتابة العمل، على أن يتضمن الكوبليه الخاص بالأمير، وكتب الفعل "آه من الأيام آه/ لم تعطي من يهوى مناه/ مالي أحس أنني/ روح غريب في الحياة/ رحماك من هذا العذاب/قلبي من الأشواق ذاب/ ليلي ضنى/ صبحى أسى/ عيني على الدرب السراب".

وعند تقديم عبدالحليم حافظ الأغنية بكلماتها الجديدة في حفل شم النسيم يوم ٣٠ إبريل ١٩٧٣، فوجىء الشاعر أحمد مخيمر في إعلان العندليب، أن الأغنية من تأليف الأمير عبدالله الفيصل وحده، ليصبح "الموشح" رقما فى قضية شهيرة يتداولها القضاء حتى بعد وفاة غالبية أطرافها.

المطربة الراحلة، تزوجت الفنان اللبناني الراحل سلمان محمد سعد، ولديها ابنتان، سمر سلمان، وهي زوجة المطرب والملحن أمجد العطافي، وريم زوجة أحمد جمال، و 7 أحفاد.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة، غدا الجمعة عقب صلاة الظهر، في مسجد الخاشقجي في بيروت، على أن يتم دفن المطربة الراحلة في مقابر الأوقاف الإسلامية الجديدة.

ويقام العزاء، أيام السبت و الأحد، في فندق راديسون بلو سنتر، من الثالثة عصرا، حتى السابعة مساءا.