سعد الحريري ينعى الفنانة نجاح سلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نعى سعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، الفنانة الكبيرة نجاح سلام والتي رحلت عن عالمنا اليوم

وكتب الحريري على حسابه الرسمي بموقع "إكس": "رحم الله الفنانة القديرة نجاح سلام، وأخلص التعازي لعائلتها ومحبيها"

الفنانة الكبيرة نجاح سلام رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٩٣ عاما.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة غدا الجمعة عقب صلاة الظهر، من مسجد الخاشقجي في بيروت، على أن يتم دفن المطربة الراحلة في مقابر الأوقاف الإسلامية الجديدة

ويقام العزاء، أيام السبت والأحد، في فندق راديسون بلو سنتر، من الثالثة عصرا وحتى السابعة مساءا.