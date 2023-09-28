أشهر لبنانية غنت لمصر.. مشوار نجاح سلام بالتمثيل بعد وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحلت عن عالمنا المطربة نجاح سلام، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد صراع مع المرض، والتي تعد أشهر لبنانية غنت لمصر بأغنية "يا أغلى إسم في الوجود".

وكان للراحلة مشوار بالتمثيل بجانب أغانيها العديدة التي قدمتها وحققت شهرة كبيرة من خلالها.

وخاضت نجاح سلام، تجربة التمثيل في مسلسل وحيد و14 فيلما سينمائيا وهم: مسلسل "أنا أنت" عام 1976 ، وفيلم "الشيطان" عام 1969 وفيلم "أنت عمري" عام 1964 ، وفيلم "سر الهاربة" عام 1963 وفيلم "لبنان في الليل" عام 1963 وفيلم "يا سلام عالحب" عام 1963 .

وأيضا فيلم "مرحبا أيها الحب" عام 1962 وفيلم "عنتر يغزو الصحراء" عام 1960 ، وفيلم "في قلبها نار" عام 1960 ، وفيلم "الكمساريات" عام 1957 وفيلم "السعد وعد" عام 1955 ، وفيلم "دستة مناديل" عام 1954 ، وفيلم "ابن ذوات" عام 1953 ، وفيلم "الدنيا لما تضحك" عام 1953، وفيلم "على كيفك" عام 1952.

نجاح سلام يعد اسمها بالكامل نجاح محي الدين سلام ، وولدت في 13 مارس 1931، وتعد أغنية "يا أحلى إسم في الوجود يا مصر" من أشهر أغانيها.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة، غدا الجمعة عقب صلاة الظهر بمسجد الخاشقجي في بيروت، على أن يتم دفن المطربة الراحلة في مقابر الأوقاف الإسلامية الجديدة.

ويقام العزاء، أيام السبت والأحد، في فندق راديسون بلو سنتر، من الثالثة عصرا حتى السابعة مساءا.

يذكر أن، المطربة نجاح سلام، جدها هو الشيخ عبدالرحمن سلام مفتي لبنان وأبوها هو الملحن وعازف العود محيي الدين سلام، وتزوجت من أستاذ جامعي هو سلمان سعد، وفي عام 1955 تزوجت من الفنان محمد سلمان وانفصلا بعد 9 سنوات وأنجبت منه.

وعملت في راديو الشرق وغنت للمرة الأولى أمام الجمهور عام 1948 واشتهرت بأغنيات "يا جارحة القلب" و "برهوم" و "عايز جواباتاك" و "بدي عريس"

و "ميل"، ثم سافرت الى القاهرة ولحن لها كل من السنباطي وعبد الوهاب، وفي عام 1956 اشتهرت بأغنية "يا أغلى اسم فى الوجود"، وفي عام 1998 ارتدت الحجاب لكنها لم تبتعد عن الغناء.