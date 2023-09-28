بهذه الكلمات.. سلاف فواخرجي تنعى نجاح سلام

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت الفنانة سلاف فواخرجي، المطربة نجاح سلام، التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.

ونشرت سلاف، صورة الراحلة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الرحمة والسلام لروح الفنانة الكبيرة نجاح سلام،

خالص العزاء لأسرتها ولكل محبيها في الوطن العربي".

ورحلت عن عالمنا نجاح سلام، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد صراع مع المرض.

المطربة الراحلة، واسمها بالكامل نجاح محي الدين سلام ، ولدت في 13 مارس 1931، و تعد أغنية "يا أحلى إسم في الوجود " من أشهر أغانيها.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة، غدا الجمعة عقب صلاة الظهر، في مسجد الخاشقجي في بيروت، على أن يتم دفن المطربة الراحلة في مقابر الأوقاف الإسلامية الجديدة.

ويقام العزاء، أيام السبت و الأحد، في فندق راديسون بلو سنتر، من الثالثة عصرا حتى السابعة مساءا.