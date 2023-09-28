صبري فواز ينعى الفنانة نجاح سلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الفنان صبري فواز، الفنانة الكبيرة نجاح سلام، التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس.

وكتب فواز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الست نجاح سلام، مع السلامة.. ولا إله إلا الله".

الفنانة الكبيرة نجاح سلام رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٩٣ عاما.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة غدا الجمعة عقب صلاة الظهر، من مسجد الخاشقجي في بيروت، على أن يتم دفن المطربة الراحلة في مقابر الأوقاف الإسلامية الجديدة

ويقام العزاء، أيام السبت والأحد، في فندق راديسون بلو سنتر، من الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء