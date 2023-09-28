بعد إعلان ياسمين عز مقاضاته.. نيشان ينشر تفاصيل حريق حفل الزفاف العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرص الإعلامي اللبناني نيشان، على نشر مقطع فيديو، يرصد تفاصيل الحريق الذي نشب خلال إقامة حفل زفاف في العراق، وأودى بحياة 100 شخص، و إصابة ما يزيد عن الـ 150 أخرين.

نيشان، نشر المقطع عبر حسابه في موقع "x"، و كتب: "من اللحظة الأولى في العرس، إلى فاجعة الحريق في الحمدانية، أرحم يارب من قضى، و اشفي الجرحى، العراق".

وشهدت محافظة نينوي العراقية، نشوب حريق، داخل قاعة حفلات خلال إقامة حفل زفاف، وأودى الحريق بحياة 100 شخص، وإصابة ما يزيد عن الـ 150.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الإعلامية ياسمين عز، عبر صفحاتها في مواقع التواصل، عن إتخاذ الإجراءات القانونية، ضد الإعلامي اللبناني، عقب الأزمة التي اشتعلت بينهما، في منتدى الإعلام العربي بدبي، بعد تغيبها عن حضور الندوة التي تجمعهما، وعلق "نيشان"، وقتها: "يمكن عم تحضر صوتها الشتوي".

ياسمين عز، كتبت: "انطلاقا من حرصي واحترامى لهذا المؤتمر والحدث الاعلامى الكبير، ‎وانطلاقا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة فى إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى".

وتابعت: "بناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض أخلاقيا وقانونيا، ‎وإنني سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي، ‎ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في ‎سمعة الأشخاص والتشهير بهم بدون وجه حق".

ياسمين، اختتمت: "ليعلم الجميع أنني لا أنحدر لرد الإساءة بالإساءة وإنما أترك الأمر للجهات المعنية في دولة القانون".