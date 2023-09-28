"الجمال عدى الكلام".. أحدث جلسة تصوير لـ روجينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة روجينا، جمهورها، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ونشرت روجينا الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة بفستان باللون الأزرق ومكياج رقيق.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الغالية جدا، قمر، فخورة بيكي، الجمال كله، الصمت في حرم الجمال جمال".

يذكر أن الفنانة روجينا حققت نجاحًا كبيرًا بمسلسل "ستهم" الذي عُرض رمضان الماضي بمشاركة نخبة من نجوم الفن من بينهم إياد نصار والشيخ ياسين التهامي لأول مرة في الدراما وسلوى عثمان ومحمد عبد الحافظ وغادة طلعت، وأمير صلاح الدين للمؤلف ناصر عبد الرحمن، والمخرج رؤوف عبد العزيز.