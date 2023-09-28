ياسمين عبد العزيز تظهر بفيديو فكاهي.. والجمهور يعلق (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، فيديو فكاهي بأحدث ظهور لها.

ونشرت ياسمين، الفيديو، عبر حسابها على "التيك توك" وظهرت خلاله وهي تمثل مشهدا بشكل كوميدي.

وظهرت "ياسمين" بصحبة إحدى صديقاتها التي وجهت سؤالا لها "غسلتوا السجاد السنادي؟".. لترد ياسمين: "بتقولي إيه؟".

ووجهت سؤالا آخر لها "عملتي كعك العيد يا حاجة؟" ، لترد ياسمين عليها، قائلة: "أنا مالي أنا والكعك أنا.. أنا مالي، أنا هموت".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "أقوى ممثلة كوميديا" ، "ارجعي كوميدي من تاني يا ملكة" ، "عسل" ، "سكر" ، "قمر.. بحبها ودمها خفيف وعندها قبول مش طبيعي والله تدخل القلب من غير إستئذان" ، "سكره طول عمرها ما شاء الله عليها" ، "عسل ربنا يسعدها".

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" وشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي، وعرض بموسم دراما رمضان الماضي 2023، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

https://www.tiktok.com/@yasminabdelaziz_/video/7283637003239853318?lang=ar