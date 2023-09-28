شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا فيلم "عيسى" مرشح لجائزة سيزار الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت جائزة سيزار الفرنسية عن ترشح الفيلم القصير "عيسى" للمخرج مراد مصطفى للجائزة، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم ضمن فعاليات الدورة الـ71 من مهرجان ملبورن السينمائي الدولي، ويأتي ذلك بعد جولة الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، حصد خلالها أكثر من 7 جوائز، وكان الفيلم قد حظي بعرضه العالمي الأول ضمن منافسات أسبوع النقاد في الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي.



ترشيح فيلم عيسى لجائزة سيزار الفرنسية



ترشيح فيلم عيسى لجائزة سيزار الفرنسية

وتدور أحداث الفيلم القصير حول عيسي المهاجر الأفريقي في مصر ويبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، ومن إخراج مراد مصطفى.