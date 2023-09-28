شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم لبنان ينعون نجاح سلام: أعمالك هتبقى حاضرة معانا للأبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم لبنان النجمة نجاح سلام، عبر حساباتهم على تويتر، والتى رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر 92 عاما.

وكتب مروان خورى:"وداعا نجاح سلام أعمالك رح تبقى حاضرة معنا للأبد"، و قالت كارمن لبس "الله يرحم فنانة زمن الغناء الأصيل تركت وراءها مسيرة مشرفة والله يصبر أهلها ومحبينها".

وكتب ناصيف زيتون:" كبرنا مع أعمالك وكنتِ مدرسة بالفن ألف سلام لروحك" وقالت يارا:"القديرة والمميزة، صاحبة الذكريات الخالدة والصوت العظيم الله يرحم روحك الحلوة".



نعي نجاح سلام

ونشرت سلاف فواخرجى صورة للراحلة نجاح سلام ، عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت قائلة:" الرحمة والسلام لروح الفنانة الكبيرة نجاح سلام خالص العزاء لأسرتها ولكل محبيها في الوطن العربى".

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في الـ 13 من مارس من عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة.وهى الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وعام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله.