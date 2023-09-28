شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج المسرحي حمدي طلبة عن عمر ناهز 68 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيب الموت - اليوم الخميس - المخرج المسرحي الكبير حمدي طلبة عن عمر ناهز 68 عاما، حيث أعلن ذلك الناقد المسرحي الدكتور محمد الخطيب.

ويعد الراحل حمدي طلبة واحدا من أهم وأبرز مخرجي مسرح الثقافة الجماهيرية الذين قدموا أعمالا من التراث الشعبي، وقدم العديد من الأعمال المسرحية، كما أسس فرقة "بني مزار" المسرحية عام 1985، وكون أول نادي مسرح في الثقافة الجماهيرية ببني مزار عام 1986.

كما أسس الراحل مركز بني مزار للظواهر المسرحية عام 2009، وأشرف على جميع تجارب نوادي المسرح في بني مزار، ومن أبرز أعماله المسرحية الوزير شال الثلاجة، العفريت في كفر سالم لسعد الدين وهبة، الكاتب والشحات لعلي سالم، مجلس العدل لتوفيق الحكيم، عريس بنت السلطان لمحفوظ عبد الرحمن، المهرج لمحمد الماغوط، مملكة الحيرة لأحمد فرغلي، حدوته مزارية لناصر عبد الله، حلم يوسف لبهيج إسماعيل، سعد اليتيم لمحمد الفيل، بالإضافة إلى مشاركته في عدد كبير من المهرجانات المسرحية المحلية والدولية.