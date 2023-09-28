شكرا لقرائتكم خبر عن خالد يوسف يحتفل بعيد ميلاده فى لوكيشن الإسكندرانى وينشر صورا من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج خالد يوسف بعيد ميلاده داخل لوكيشن تصوير فيلمه الجديد "الإسكندرانى" الذى يتواصل تصويره في بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث نشر يوسف مجموعة من صور الفيلم على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأضاف خالد يوسف: "لو سألت عن أحب الأماكن التي أتمنى أن أحتفل فيها دائماً بعيد ميلادي سأقول وبلا تردد لوكيشن التصوير، ذلك المكان الذي يجتمع فيه مجموعة من المبدعين ليقدموا عملاً فنياً يبقى صامداً في وجه الزمن- لو أحسنوا صنعه- ولا تنطبق عليه دورة الحياة من ميلاد وموت .الفن هو ميلاد بلا موت".

فيلم "الاسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

الفيلم يعيد خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديم فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018، وشارك في بطولته عمرو سعد، زينة غادة عبد الرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبد العزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران ومن تأليف خالد يوسف.



زينة مع احمد العوضى



خالد يوسف فى لوكيشن الاسكندرانى



خالد يوسف من تصوير فيلم الاسكندرانى



احمد العوضى وخالد يوسف



خالد يوسف وحسين فهمى