شكرا لقرائتكم خبر عن نهال نبيل: تصوير "الرفاق مش حائرون" فكرة مختلفة ومبهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة نهال نبيل عن انتهائها من تصوير أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "الرفاق مش حائرون" كلمات محمد شكرى وألحان كامل الجندى وتوزيع خالد نبيل ميكس و ماستر محمد جوده، والكليب من إخراجها.

قالت نهال لـ الخليج 365، إنها تهتم بتصوير معظم أغانيها، لافتة إلى أن فكرة التصوير مختلفة ومبهجة وغير متوقعة ووجهت الشكر لفريق التصوير الذى شارك معها منهم مدير التصوير أحمد أسامة وعمار أحمد مساعد المخرج وأشارت نهال نبيل إلى أن الكليب سوف يطرح بعد ساعات على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية.



نهال نبيل

كانت آخر أغانى المطربة نهال نبيل، بعنوان " بيعدل مزاجى " التي تعاونت فيها مع محمد مصطفى مالك وألحان وتوزيع وماستر دكتورخالد نبيل وقامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب ومن إخراجها.

وكانت نهال نبيل طرحت أيضا أغنية جديدة بعنوان "شاى زردة"، كلمات محمود سليم، وألحان جابر جمال، وتوزيع موسيقي تيام طارق، مكس المهندس محمد جودة، وقامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب، وأخرجها محمود طارق"الله كاتب لى"، من كلمات "يم"، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ومن إخراج نهال نبيل، وظهرت في الفيديو كليب بلوك جديد.