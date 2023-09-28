ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري أحمد سعد صوراً له للمرة الأولى من داخل طيارته الخاصة مستعرضاً إياها أمام متابعيه.

وبدا أحمد مرتديا قميصاً وسروالاً باللون الأسود ويضع على عينيه نظارات سوداء وقد جلس على أحد مقاعد الطائرة وأمامه عبوّة ماء وكوب من العصير وحمل بيده هاتفه الخليوي ليصوّر به لقطات على طريقة السيلفي كما أن ابتسامة عريضة ارتسمت على وجههوأرفقها بتعليق جاء فيه :"اخ طياراتي مظبطه حياتي حياتي ".

واللافت أن عدداً كبيراً من المعلقين قارن بين طيارته وتلك الخاصة بالفنان المصري محمد رمضان فمنهم من كتب :"شكل طيارة محمد رمضان اغلى بكتير، وكتب آخر :الطياره ضيقه يا نجم مصر للطيران احلي، على خطى محمد رمضان، انتا راكب ورا السواق ولا اي هوا ميكروباص"، أما البعض الآخر فعبر عن محبته لـ سعد متمنياً له كل الخير

إشارة إلى أن أحمد سعد فاز بجائزة أفضل مطرب لعام 2023 وذلك خلال مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ14 الذي أقيم في أحد أفخم فنادق القاهرة.

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد بصور من داخل طيارته الخاصة والجمهور يقارنها بطيارة محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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