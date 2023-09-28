بالصور- بلوك رياضي..ماريتا الحلاني تستمتع بوقتها في شوارع باريس

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني على الجمهور بلوك كاجوال رائع من أحد شوارع العاصة الفرنسية باريس، وظهرت وهي ترتدي كروب توي باللون الأزرق من دون أكمام، وسروالاً بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلاً، مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت حضرت ماريتا الحلاني إحدى حفلات الزفاف مع زوجها كميل أبي خليل، وانتشر فيديو خلال تسليمهما على الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي قبلت ماريتا، ثم قبلت زوجها كميل واحتضنته، ورأى البعض ان ملامح ماريتا تغيرت، بحسب تعليقات رواد التواصل الاجتماعي، لكن من يعرف ماريتا، يدرك تماماً أن ردة فعلها كانت طبيعية، فهي تحب مايا، والغيرة ليست واردة في قاموسها، خصوصاً من زميلة تحبها وتحترمها، كما أن مايا تصرفت بعفوية، وتصرفها ليس الا تعبيراً واضحاً منها عن محبتها لهذا الثنائي.