نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة نجاح سلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنانة الكبيرة نجاح سلام الذي رحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس 28 سبتمبر.

وجاء في بيان النقابة: "تنعى نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنانة القديرة نجاح سلام، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحلت عن عالمنا نجاح سلام، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد صراع مع المرض.

المطربة الراحلة، واسمها بالكامل نجاح محي الدين سلام ، ولدت في 13 مارس 1931، وتعد أغنية "يا أحلى إسم في الوجود " من أشهر أغانيها.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة، غدا الجمعة عقب صلاة الظهر، في مسجد الخاشقجي في بيروت، على أن يتم دفن المطربة الراحلة في مقابر الأوقاف الإسلامية الجديدة.

ويقام العزاء، أيام السبت و الأحد، في فندق راديسون بلو سنتر، من الثالثة عصرا حتى السابعة مساءا.