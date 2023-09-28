نانسي عجرم تنعى نجاح سلام: "الوطن العربي خسر صوت انحفر بوجدان كل اللي سمعه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعت النجمة اللبنانية، نانسي عجرم الفنانة نجاح سلام التي وافتها المنية اليوم الخميس.

ونشرت "نانسي" بوست عبر حسابها الرسمي على موقع "X" ونعتها قائلة: "رحيلها خسر لبنان والوطن العربي صوت طبع تاريخه وانحفر بوجدان كل اللي سمعه".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء بمصر والوطن العربي وحتى شخصيات سياسية وعامة على نعي الفنانة نجاح سلام منهم الفنان صبري فواز، الفنانة السورية سلاف فواخرجي، ورئيس لبنان سعد الحريري.

ورحلت الفنانة نجاح سلام اليوم الخميس عن عمر يناهز 93 عامًا بعد صراع مع المرض والتي تعد أشهر لبنانية غنت لمصر بأغنية "يا أغلي إسم في الوجود".

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة، غدا الجمعة عقب صلاة الظهر بمسجد الخاشقجي في بيروت، على أن يتم دفن المطربة الراحلة في مقابر الأوقاف الإسلامية الجديدة.

ويقام العزاء، أيام السبت والأحد، في فندق راديسون بلو سنتر، من الثالثة عصرا حتى السابعة مساءا.