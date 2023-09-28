نانسي عجرم تعلق على حريق نينوي بالعراق: "الوجع كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت النجمة نانسي عجرم على حريق نينوي بالعراق الذي وقع بمدينة الحمدانية وأسفر عن المئات من الضحايا والجرحى خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت "نانسي" بوست عبر حسابها الرسمي على تطبيق موقع "X" وعلقت قائلة: "الحادثة اللي صارت بمدينة الحمدانية بالعراق بتكسر القلب، الوجع كبير كتير الله يرحم جميع الضحايا وصلواتي لعائلات الناجين بالشفاء العاجل".

تزايدت الدعوات اليوم الخميس، لمحاسبة المسؤولين عن حريق مميت شب في حفل زفاف في بلدة مسيحية عراقية فيما حضر المشيعون مراسم تأبين مكتظة ودفنت العائلات أحباءها.

ولقى أكثر من 100 شخص حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 150 آخرين مساء يوم الثلاثاء في حريق قال مسؤولون حكوميون إنه حدث بسبب نقص تدابير السلامة والأمان واستخدام مواد سريعة الاشتعال في المبنى.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي مؤخرًا على نعي ضحايا الكوارث الطبيعية التي وقعت بعدد من الدول العربية منها إعصار دانيال في ليبيا وزلزال المغرب.