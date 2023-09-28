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خالد يوسف يحتفل بعيد ميلاده في لوكيشن تصوير فيلم "الإسكندراني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفل المخرج بعيد ميلاده داخل لوكيشن فيلمه "الإسكندراني" وسط أبطال العمل.

ونشر خالد يوسف صورًا من كواليس الفيلم، عبرحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق على الصور قائلًا: "من حسن الطالع أن أحتفل بعيد ميلادي وسط أجواء من البهجة بمولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وفي لوكيشن تصوير فيلم الإسكندراني، لو سألت عن أحب الأماكن التي أتمنى أن أحتفل فيها دائما بعيد ميلادي سأقول وبلا تردد لوكيشن التصوير، ذلك المكان الذي يجتمع فيه مجموعة من المبدعين ليقدموا عملا فنيا يبقى صامدا في وجه الزمن لو أحسنوا صنعا، ولا تنطبق عليه دورة الحياة من ميلاد وموت.. الفن هو ميلاد بلا موت".

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي وبيومي فؤاد ومحمود عبد الحافظ، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج خالد يوسف.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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