نور النبوي ونجل أصالة.. طرح البريمو الرسمي لفيلم الحريفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

‎أطلقت شركة "تي فيجن" طارق الجنايني الإعلان التشويقي الأول لفيلم "الحريفة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

والفيلم من بطولة مجموعة من الشباب، أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي نجل المطربة أصالة، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو.

والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.