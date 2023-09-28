شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى: اتشرف بالغناء ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم رامى صبرى، حفلاً غنائيًا يوم 2 أكتوبر الشهر المقبل، بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر.

وغرد رامى صبرى، عبر حسابه على تويتر، قائلا:"اتشرف بالغناء فى حفل احتفالات مرور خمسين سنة على انتصارات حرب أكتوبر المجيد يوم 2 أكتوبر أمام متحف الحضارات تحيا مصر".

وأحيا النجم رامي صبري، الأسبوع الماضى، حفلًا غنائيًا ضخمًا فى الكويت، ليقدم باقة من أهم أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.وطرح مؤخرًا النجم رامى صبرى أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "كعبك عيلي"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوى.

وطرح رامى صبرى مؤخرًا أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل وكريم شيندى فى توزيع الأغنية.



