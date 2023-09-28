شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة أمل كلونى أثناء حضورها عرض أزياء فى نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت أمل كلوني في عرض أزياء فى مدينة نيويورك، وذلك بعد زيارتها لمقر الأمم المتحدة خلال منتصف الأسبوع الجارى، إذ حرصت فور مغادرتها المؤتمر التى حضرته للتخلى عن الصورة الرسمية التى حضرت بها والذهاب إلى عرض الأزياء.

وظهرت أمل كلونى خلال العرض بنفس إطلالتها التى حضرت بها مقر الأمم المتحدة، وهى ترتدى معطفًا عاجيًا فوق فستان أخضر بلا أكمام، تميزت به المحامية الشهيرة وزوجة نجم هوليود جورج كلونى.

ويأتى ذلك بعدما حرص الثنائى جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين فى وقت سابق من بداية الشهر الجارى على الاستمتاع بوقتهما على هامش التواجد في مهرجان فينسيا.

فوفقاً لما ذكرته التقارير الأجنبية وقتها حول الثنائى الذى يعتبر من أهم الثنائيات حول العالم أنهما لم يغادرا إيطاليا منذ افتتاحية مهرجان فينسيا، بل يشعران بالحاجة لقضاء أكبر وقت ممكن فى إيطاليا مع أطفالهما.



امل كلونى

وقد انشغل جورج كلونى خلال الفترة السابقة بتصوير فيلمه الجديد "الذئاب" والذى يتم تصويره فى شوارع مدينة نيويورك، الفيلم من بطولة كل من: كايتلين ديفير، جوليا روبرتس، جورج كلوني، بيلي لورد، لوكاس برافو، سينايت مبراهتو، طلحة شينتورك، ماكسيم بوتير، موران كين، شون لينش ومن كتابة وإخراج المخرج أول باركر، ومن تأليف دانيال بيبسكي.