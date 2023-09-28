محمد القس ينضم لفريق مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة ودرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يبدأ الفنان محمد القس خلال أيام قليلة تصوير مسلسله الجديد والذي يحمل اسما مبدئيا "الذنب" مع النجم هاني سلامة، ويُعد هذا العمل التعاون الأول لهما، ومن المُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية عام 2024، فيما تواصل الشركة المنتجة التحضيرات النهائية في الوقت الحالي.

المسلسل مكون من 10 حلقات فقط، والقصة لـ شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبدالرازق، ويُشارك في البطولة ماجد المصري، وبسنت شوقي، وريم سامي، وآخرين.

يذكر أن محمد القس شارك في مسلسل "موضوع عائلي" بشخصية غازي واشتهر بكلمته الشهيرة "حبيبي" التي أصبحت "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أخر أعماله مسلسل "تلت التلاتة" مع النجمة غادة عبدالرازق ومن إخراج حسن صالح.

كما عُرض له مؤخرًا الفيلم السعودي "راس براس" على منصة نتفليكس، من تأليف عبد العزيز المزيني وإخراج مالك نجر.

وقدم الفنان محمد القس خلال مشواره الفني شخصيات متنوعة، تتميز كل شخصية بسمات شكلية وأداء خاص بها، وفي عام 2017 حصل محمد القس على جائزة أفضل ممثل في مهرجان أفلام السعودية عن دوره في فيلم "المغادرون".