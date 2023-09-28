فيلم الصف الأخير يشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك فيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة الـ٣٩ لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط والتي تقام في الفترة ما بين ١ لـ ٥ أكتوبر.

فيلم الصف الأخير من إنتاج شركة Victoria Film وبطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

وتدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.