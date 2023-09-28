صبا مبارك تكشف عن مشاركتها في افتتاح استوديوهات خشب الزيتون في الأردن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة الأردنية، صبا مبارك عن تواجدها بافتتاح استوديوهات خشب الزيتون في الأردن وسط حضور عدد من أبرز نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

ونشرت "صبا" صور من كواليس تواجدها باحتفالية الذكرى العشرين للهيئة الملكية للسينما في الأردن وعلقت قائلة: "برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد وبالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس الهيئة الملكية للأفلام اللي دايمًا بتدعم صناعة وصناع الأفلام في الأردن ولها حضور دولي مهم في صناعة السينما".

ووجهت الشكر لكل العاملين قائلة: "تم افتتاح استوديوهات خشب الزيتون ألف مبروك النا جميعًا وفخورين فيكم دائمًا وألف شكر لسمو الأمير علي ابن الحسين وسمو الأميرة ريم علي على كل الحب والدعم الدائم لنا وللفيلم الأردني".

وحرصت "صبا" على التقاط عدد من الصور التذكارية مع النجوم المتواجدين هناك منهم الفنانة هنا شيحة، منذر رياحنة ونيكولا معوض.

وكان آخر ظهور للفنانة صبا مبارك بمشاركتها بطولة مسلسل "ليلة السقوط" وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية المصرية والعربية منهم طارق لطفي، باسم ياهور، كندة حنا، وعرض بشهر مارس من العام الجاري.

يذكر أن صبا مبارك تنتظر عرض الجزء الثاني لمسلسلها "عنبر 6" وسط عدد من نجمات الفن وهم فاطمة الصفي، أيتن عامر، رنين مطر، تأليف دعاء عبد الوهاب، وإخراج علي العلي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة "شاهد".