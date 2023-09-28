مهرجان عمان للأوبرا يقدم العرض العالمي "عايدة" في افتتاح نسخته الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يقدم مهرجان عمان للأوبرا في نسخته الخامسة الأوبرا العالمية الشهيرة عايدة، على خشبة مسرح أكاديمية عمان ببطولة زينة برهوم في دور عايدة من الأردن، ريكاردو جاتو في دور راداميس، فيديريكو دي أنتوني في دور ملك مصر من إيطاليا، كريستينا ديل باريو في دور أمنيريس من إسبانيا.

ومن ضمن الأدوار المشاركة السوبرانو الأردنية تاليا غوشة وسارة بركات والتينور الأردني غرازيانو عيسى وعبد الله الكيالي ورجا عتقي والعديد من الفنانين العالميين الآخرين. بمرافقة كورال الأوبرا عايدة العالمي وأوركسترا مونفيراتو الكلاسيكية بقيادة كلاوديو موربو وإخراج فابيو بونكوريه.

وتصادف ليلة الافتتاح، 25 أكتوبر 2023، يوم الأوبرا العالمي.

احتفل مهرجان عمان للأوبرا ، بعد انطلاقته عام 2017 بعرض أوبرا لا ترافياتا وتأكيد وجوده كأول مهرجان للأوبرا في العالم العربي، بثلاثة عروض أخرى في 3 مسارح مختلفة في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، عمان. بما في ذلك قصر الثقافة، الذي احتضن لا بوهيم في عام 2018، وحلاق إشبيلية في عام 2019، ولا ترافياتا والتي كانت نهضة المهرجان بعد كوفيد، في عام 2022 على خشبة مسرح أكاديمية عمان.