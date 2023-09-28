بمناسبة المولد النبوي.. أحمد سعد يتلو القرآن.. ومتابع: "دي آية مش أغنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان أحمد سعد بذكرى المولد النبوي الشريف على طريقته ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله وهو يتلو آيات من القرآن الكريم.

ولاقى المقطع انقسام بين مؤيد ومعارض لعدد من متابعيه قائلين: "صوتك في القرآن سبحان الله، ياريت تقرأ القرآن بدل الأغاني، الله يفتح عليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، حسيت أنك بتحاول بس تبين جمال وقوة صوتك مش حاسس بالآية العظيمة، بس في حد ذاته جميل انك بتحاول ترتل القرآن الكريم، دي آية قرآنية وليس مقطع من أغنية".

يذكر أن أحمد سعد سيحيي حفلًا غنائيًا مساء الجمعة 29 سبتمبر بالجامعة الأمريكية في الإمارات.