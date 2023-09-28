شكرا لقرائتكم خبر عن سماء إبراهيم ومحمد رضوان بحفل ختام مهرجان إسكندرية المسرحى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل ختام الدورة الثالثة عشر من مهرجان إسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج"، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، وبحضور الفنانة سما إبراهيم، والفنان محمد رضوان، والفنان السعودي فهد الحارثي، ولفيف من الفنانين المصرين والعرب.

وبدأ الحفل بعرض غنائى استعراضي من بطولة الفنانة إيمان إمام، والفنان الدكتور محمد حسني، ولفيف من فناني الإسكندرية وتأليف محمد الحناوي، كيروجراف محمد ميزو، ألحان وتوزيع وغناء دكتور محمد حسنى، إضاءة أحمد طارق، إخراج محمد مكي.

وقال الدكتور جمال ياقوت، مؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان: "أشكر كل من ساهم في المهرجان وكل الجهود التطوعية من الشباب الذين سعوا لنجاح تلك الدورة، وأرحب بوجود صديقين عزيزين على قلبي، وهما الفنان محمد رضوان شكرا لوجودك، وهو شرف كبير لنا، والصديقة العزيزة الفنانة سماء إبراهيم، وكل الشكر لمن دعم المهرجان بأي شكل".

وقال الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان: "المكسب الأساسي للمهرجان هو الجمهور الكثيف الذي حضر الفعاليات، وخلال فترة المهرجان هناك ما يقرب من 40 شابا متطوعا للعمل بالمهرجان، وهذا هو المكسب الأهم للمهرجان. ثم يأتى المكسب الفني وهو وجود الدول العربية والأجنبية، شكرا لكل الدول المشاركة وشكرا إدارة المهرجان".

ومن جانبه، قال الفنان إسلام وسوف مدير المهرجان: "انقضت الأيام سريعا واستمتعنا بحضوركم الكريم، نطمح في دعمكم إذا وفقنا، شكرا لجميع اللجان التنظيمية التي حملت المهرجان علي عاتقها طيلة الأسبوع، ونرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم دورة ممتعة علي أمل اللقاء بكم قريبا".

وتحمل الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) اسم الفنان أحمد رزق، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك بالمهرجان دول عربية وأجنبية بجانب مصر ومنها من "فلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة".

‏‎ويأتي هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتمارس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.