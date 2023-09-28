شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة ابنة محمود الجندى وشادى وصفى عضو فريق ديسكو مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت مريم الجندى ابنة الفنان الراحل محمود الجندى بخطوبتها على شادى وصفى عضو فريق ديسكو مصر، فى حفل حضره عدد من الأقارب وأصدقاء العروسين.

وكانت مريم الجندى أعربت عن سعادتها البالغة بردود الفعل القوية التي تلقتها حول مسلسل "بالطو" الذي تم عرضه على منصة "watch it"، وقالت: "أنا كنت حاسة إننا هننجح لأننا عاملين حاجة كويسة، لكن اللي مرة واحدة ومن أول حلقتين دا خوفني، وحسسني إني لازم أركز في اختياراتي بعد كدا، واعرف أنا بعمل إيه، فالحمدلله على النجاح دا".

وتابعت خلال لقائها تليفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع أن "بساطة أداء الفنانين هي اللي مخلية الناس مبسوطة من العمل، لأن مافيش فزلكة من حد، الناس طبيعية جدا، وخلت الناس متفاعله مع الموضوع"، مشيرة أنه من عناصر جذب الجمهور أيضا إلى العمل أن أحداثه شبيه بناس كثيرة.

كما ذكرت: "وكان معانا ناس تقيلة زي محمد محمود، محمود البزاوي، عارفة عبد الرسول، وعصام عمر متمكن وممثل كويس جدا، وشوفتله كذا حاجة قبل كدا، كنت خايفة في البداية لأنه شاطر جدا".

وعن شخصية "هاجر" التي تجسدها خلال أحداث العمل، أشارت: "أنا حبيت هاجر حب غريب من أول ما قرأتها، كل مرة أروح الكاست كنت بحب هاجر أكتر ونفسي أعملها جدا، وكمان دي أول تجربة لعمر المهندس اللي خلاني أتمسك أكتر بالموضوع لأني كان نفسي اشتغل معاه".