شكرا لقرائتكم خبر عن كورال روح الشرق يتألق ببرنامج "معكم منى الشاذلى" بأغانى العندليب الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّ فريق كورال روح الشرق ضيفا في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة ON، في احتفالات مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، وقدم الفريق مجموعة من أشهر أغانى انتصارات أكتوبر التي غناها العنلديب عبد الحليم حافظ، منها "خلى السلاح صاحي"، "صباح الخير يا سينا"، "عاش اللى قال".

كما تألق الفريق في عدد من الأغانى الوطنية الأخرى منها، أغنية "غنى يا سمسية"، " رجالة وطول عمرك ولادك"، " صوت بلادى".

وبدأت الإعلامية منى الشاذلى برنامج "معكم" في ثوبه الجديد على قناة ON، وقالت في بداية الحلقة: "من على شاشة جديدة، شاشة مبهجة وشابة ومتنوعة، وشاشة تستكمل التواصل لسه معاكوا بفقرات كتيرة جدا في موسم جديد من على شاشة قناة ON، وأحلى حاجة تكون البداية رائعة تكون باحتفالية انتصار ووطن واحتفالية مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة".

وتابعت منى الشاذلى: "50 سنة من راس مرفوعة لفوق وشامخة وشعب يعرف كيف يقهر التحدى والمستحيل، شعب مش محتاج حد يساعده عشان يسترد أرضه، شعب بيعرف يتواصل مع محيطه العربى والإقليمي، وبيقدر الأخوّة والكرامة واسترداد الأرض".

وأضافت منى الشاذلى: "انتصار أكتوبر كان الشعب كله شريك في هذا الانتصار، وافتكروا أهاليكوا وعاشوا أيام وسنين صعبة ودفعوا فيها ضريبة جهاد وحرب، كل التحية والاحترام لكل جيل أكتوبر الذى جعلنا نعيش كراماً ونحيا بمجد ورفعة 50 سنة فاتوا وإن شاء الله إلى أبد الأبدين".

وكانت قناة on روجت للحلقة من خلال حسابها على "فيس بوك"، إذ نشرت برومو الحلقة، معلقة عليه: "هنملى الاستوديو بالغناء والاحتفالات مع أجمل النجوم، انتظرونا مع أولى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي الموسم الجديد، الخميس والجمعة الساعة 10:00 مساءً على شاشة ON".























