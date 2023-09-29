شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الدعائية لأبطال "على باب العمارة" قبل عرضه على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية البوسترات الدعائية الخاصة بأبطال أحدث أعمالها الأصلية مسلسل "على باب العمارة" المقرر عرضه على شاشة المنصة يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 أكتوبر، حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوستراً بمفردة، وذلك بعدما طرحت المنصة البوستر الرسمي والذى ظهر عليه جميع الأبطال، وكذلك البرومو الرسمي.

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.

يذكر أن منصة watch it الإلكترونية شهدت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، بطولة أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وكانت آخر أعمال حاتم صلاح في عالم الدراما مسلسل "الصفارة" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.



حاتم صلاح



اية سماحة