حنان رضا تعلن إصابتها بمرض عصبي نادر

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة البحرينية حنان رضا خبراً جاء وقعه كالصدمة على محبيها وذلك بعد كشفها بأنها تعاني من مرض مزمن منذ سنوات.

وقالت رضا إن المرض الذي تتعايش معه هو مرض التصلب اللويجي وإن تشخيصها بهذا المرض الخطر جاء خلال جائحة كورونا مضيفة أن المرض الذي وصفته بـ"العميق"، زاد من صبرها وقوّى إيمانها بالله.

وعلقت حنان قائلة :"قالوا لي إنت مصابة بالـ Ms روحي سوّي فحوصات، أول حاجة جت على بالي إنه تحليل دم، بس لا فجأة عمليات وأخدوا عينة من نخاعي، وفجأة تخرجين من المستشفى ما تقدرين توقفين".

وأشارت حنان رضا إلى مساندة صديقاتها لها بالقول: "أيام الحظر الكلي كانوا بالدور اللي تقدر تطلع لي من سبعة ثماني تسعة واللي بعدها، لأني كنت مقعدة فترة على وجهي أيام علاج الكورتيزون".

إشارة إلى أن مرض التصلب اللويحي هو مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤثر في الدماغ والحبل الشوكي ويسبّب تلفاً في الغشاء المحيط بالخلايا العصبية.

كلام المغنية الخليجية ورد خلال حلولها ضيفةً على برنامج "عالسيف" المذاع على قناة atv الكويتية.

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