تامر حسني بموقف كوميدي مع عريس في زفافه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري تامر حسني مقطع فيديو في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي يظهر غناءه في أحد الأعراس وممازحته للعريس معلقاً عليه كاتباً :" لازم تكملوا الڤيديو للآخر، حبيبي وعشرة العمر هاني باشا العريس الجميل وعروسته القمر… بعتذرلك يا عروسه اني خليته يغني كنت متخيله انسان زيينا متخيلتش عمري ابداً ان صاحب عمري يطلع إلين فضائي (كائن فضائي) بالنسبه للي عملته فيه في الآخر معلش كنت جاي من الچيم وفي تمرينه معملتهاش فعملتها بالعريس، حبيبي يا هاني يا اغلى هاني ربنا يكرمك انت ومراتك ويسعدكم️ وعقبال الجميع".



من ناحية أخرى فإن تامر حسني حقق نجاحاً كبيراً بفيلم "تاج" في مصر وعلى صعيد الدول العربية في هذا الموسن ليتصدر بذلك تصنيف أفلام البطولة المنفردة ويتربع على المركز الأول أما المركز الثاني فكان في التصنيف العام.

إشارة إلى أن فيلم تاج كتبه للسينما تامر حسني نفسه وهو من إخراج سارة وفيق، ووجرى طرحه في دور السينما أول أيام العيد في 28 يونيو/حزيران.