6 لقطات من حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقام مهرجان الفضائيات العربية مساء أمس الأربعاء 27 سبتمبر حفلا لتوزيع جوائز دورته الـ14، بحضور نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

ونستعرض في السطور التالية أبرز لقطات الحفل:

هالة سرحان تقدم تكريم محمد رمضان

قامت الإعلامية الكبيرة هالة سرحان بتقديم الفنان محمد رمضان، قبل صعوده على المسرح لاستلام تكريمه كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل جعفر العمدة، والذي عُرض في رمضان 2023.

محمد رمضان يرفض الغناء

طلبت المذيعة إنجي علي من الفنان محمد رمضان عقب تسلمه تكريمه من المهرجان أن يغني ولكنه التقط الصور التذكارية مع الجائزة، وعاد إلى الطاولة التي يجلس عليها دون تلبية طلبها.

تعليق أحمد سعد

بعد استلام المطرب أحمد سعد تكريمه من مهرجان الفضائيات العربية، قال "أهدي هذا التكريم إلى الفنان محمد رمضان بعد مقدمة أستاذة هالة سرحان"، مشيرًا أنه تأثر بالكلمات التي قالتها عن رمضان.

كارمن سليمان ومصطفى جاد

حرص الملحن والمنتج مصطفى جاد على حضور المهرجان لمساندة زوجته الفنانة كارمن سليمان، والاحتفاء معها بنجاحها.

كريس بشار

بعد استلام الفنانة كريس بشار تكريمها كأفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل ستيلتو، تعثرت خطواتها على المسرح.

نجوم كبار

شهد المهرجان تواجد عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: ماجد المصري، إسعاد يونس، روجينا، دنيا سمير غانم، رانيا فريد شوقي، منذر رياحنة، كريس بشار، قيس الشيخ نجيب، محمد رمضان، أحمد داود، حنان مطاوع، زينة، هنا الزاهد، المخرج معتز التوني، دنيا عبدالعزيز، مي عمر، المخرج محمد سامي، طه دسوقي، ميرنا جميل، شيكو، كارمن سليمان ومصطفى جاد.