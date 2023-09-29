سميحة أيوب عن تدريس مسيرتها في كتاب دراسي: "بقينا نفكر زي البلاد المتحضرة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحد الكتب الدراسية الخاصة بمنهج الصف السادس الابتدائي، وتصدرت إحدى صفحاته صورة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، مصحوبة بسطور عن مسيرتها.

وجاءت صورة الفنانة سميحة تحت عنوان "شخصيات مصرية مؤثرة"، وتواصل "الخليج 365" مع الفنانة القديرة والتي علقت قائلة: "طبعًا اتبسطت وحصل تحضر في التربية والتعليم والمناهج الدراسية لأن كان عندنا مسرح مدرسي والشباب تاه من بعده، لأن المسرح المدرسي كان بيربي الولاد الصغيرين على الثقافة وحبهم لبلدهم وكل المفردات المهمة لبناء الإنسان، وأنهم يفكروا في حاجة زي كده ده زي البلاد المتحضرة وده شيء جميل جدًا".

واستكملت: "الحمد لله اني قدرت أخدم المسرح وكنت امبارح في أحد العروض المسرحية وكان فيه بعثة من أسوان والأقصر كان شباب الجامعة هناك عشان يحضروا المسرحية والأساتذة بتوعهم قالولي انتي اثرتي في حياتنا وعلمتينا اللغة العربية وكلامهم ده أثلج صدري وقالولي انتي أثرتي في أجيال مش جيل واحد".

وأنهت حديثها قائلة: "وبعدين قالولي خلتينا نعرف ونحب اللغة العربية لما كنتي بتأديها في أعمالك والنهاردة يطلع الخبر ده أسعدني جدًا".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة الكبيرة سميحة أيوب كان بمسلسل "حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبي والذي عرض بموسم رمضان الماضي.