نسرين طافش جريئة وياسمين صبري أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

روجينا

كشفت الفنانة روجينا، عن إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

درة

خطفت الفنانة درة، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

إنجي كيوان

ظهرت الفنانة وعارضة الأزياء إنجي كيوان، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

لقاء الخميسي

الفنانة لقاء الخميسي، ظهرت بإطلالة "سيلفي"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، مرتدية ملابس كاجوال.

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها وجمهورها إطلالة "سيلفي"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت أنيقة.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة جريئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

أسما شريف منير

أسما شريف منير، ظهرت داخل سيارتها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك في أحدث ظهور لها.

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها بإطلالة "سيلفي" داخل سيارتها، عبر "ستوري"حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها أنيقة.

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر، داخل منزلها، عبر حسابها على إنستجرام، والتقطت صورة "سيلفي" لها.

نور ستارز

نشرت الفنانة نور ستارز، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.