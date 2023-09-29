هشام ماجد وحسن أبو الروس ضيفا شرف فيلم "5 محي الدين أبو العز"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد فتحي عن الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم الكوميديا "5 محي الدين أبو العز" ترويجًا واستعدادًا لبدء عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر "فتحي" إعلان الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق قائلًا: "يا رب وفقنا قريبًا فيلم 5 محي الدين أبو العز" ولاقى الإعلان إعجاب متابعيه منهم الفنان شيكو قائلًأ: "مبروك يا فتح الباب أحمد فتحي الدين القلب"، والفنان محمد عبدالرحمن الذي كتب "مبروك يا قلبي"، والفنان محمود الليثي: "ألف مبروك فتح الدين أحمد".

تدور أحداث فيلم "5 محي الدين أبو العز" في إطار من الإثارة والكوميديا، حول سعى شاب يفاجأ بصدور حكم غيابي ضده بالإعدام في جريمة لا يعرف عنها شيء، فيقرر الهرب من المطار ويمر بالعديد من العقبات والمواقف الكوميدية في رحلة إثبات براءته.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، وهم مصطفى أبو سريع، هاجر الشرنوبي، محمد جمعة، نور قدري، شريف أبو هميلة، لبنى ونس، محمد عبدالعظيم، إلى جانب مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف منهم الفنان هشام ماجد وحسن أبو الروس، الفيلم تأليف محمد عبدالخالق، وإخراج شادي علي.