شكرا لقرائتكم خبر عن "السينما بدأت عندنا" الأغنية الرسمية للدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المنتج الفني عماد يسرى عن الأغنية الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ 39، والتي سيتم تقديمها خلال حفل الافتتاح يوم الأحد المقبل.

وتحمل الأغنية الرسمية للمهرجان اسم "السينما بدأت عندنا"، وهى من توزيع وغناء الموسيقار عادل حقي، ومن كلمات جمال سويد، وألحان أشرف الدلجاوى.

يذكر أن الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط تتضمن 24 دولة من دول البحر المتوسط، أما الفنانون المكرمون فهم متفاوتون في العمر ومن أجيال مختلفة، لكنهم ذوو موهبة كبيرة مثل الفنانة حنان مطاوع والفنان خالد زكي، وتتضمن الفعاليات عروض الأفلام في أكثر من مكان بالإسكندرية منها مكتبة الإسكندرية ومركز الجيزويت الثقافي وسينما أمير وغيرها.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت عن إهداء الدورة الـ39 للنجمة المصرية إلهام شاهين، التي صنعت 100 فيلم للسينما وأنتجت أيضاً العديد، كما تم الإعلان عن عدد من المكرمين وعدد من الورش بالإخراج والتصوير التي سوف تقام ضمن فعاليات المهرجان.

ومن الجدير بالذكر أن الدورة الـ 39 للمهرجان تفتتح فعالياتها يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الفني الأمير أباظة، بمشاركة عدد من الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.