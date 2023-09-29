شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد فريد يتعرض لأزمة صحية وإيداعه العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ناهد فريد، ابنة الفنان القدير محمد فريد، تعرض والدها لوعكة صحية إذ يتواجد فى العناية المركزة منذ 3 أيام، وكتبت على فيس بوك: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على أبى بالشفاء العاجل".

وأضافت عبر صفختها: "اللهم لّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.