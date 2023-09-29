شكرا لقرائتكم خبر عن ليف شرايبر يحمل ابنته على طريقة الكانجرو أثناء سيره مع زوجته بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين الممثل ليف شرايبر وهو يحمل ابنته أثناء سيره بصحبة زوجته، في صورة عكست محبته الشديدة لابنته وحرصه على أن تكون بين أحضانه حينما ظهر في نيويورك مع زوجته تايلور نيسن.

الممثل البالغ من العمر 55 عامًا، والذي استقبل طفله الأول من تايلور في 27 أغسطس أي قبل شهر من الآن، كان يحمل الابنة داخل التيشرت الذى يرتديه.



ليف شرايبر

ويشارك النجم الأمريكي ليف شرايبر البالغ من العمر 53 عاما في فيلم "Liev" الجديد، حيث يقضى وقته في البندقية استعدادا لبدء إنتاج الفيلم، وكان يستمتع بالتسوق برفقة صديقته تايلور نيسين، يوم السبت، في المدينة.



ليف شرايبر

وتألق نجم Ray Donovan Liev في إطلالة أنيقة، حيث ارتدى جاكت رمادي وبنطلون جينز أسود ضيق، كما حرص على ارتداء الكمامة لحماية نفسه والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد، كما ارتدى حذاء رياضيا وكان يمسك هاتفه الذكي في إحدى يديه خلال التسوق.