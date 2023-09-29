لن تصدّق الرقم.. أروى جودة تفاجئ الجميع بعمرها الحقيقي والجمهور: “معقولة انها في هذا السن”؟!!

كتب امير فتحي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 03:54 صباحاً - صادف أول أمس الموافق 27 من شهر سبتمبر عيد ميلاد الفنانة المصرية أروى جودة، والتي أتمت عامها الـ 44.

ميلاد أروى جودة

ولدت في المملكة العربية السعودية ودرست في المدرسة الفرنسية هناك ومن ثم التحقت بالمدرسة البريطانية إلى أن سافرت إلى القاهرة من أجل دراسة التسويق في الأكاديمية البحرية بـ مصر.

بداية أروى جودة

بدأت أروى جودة حياتها الفنية في سن صغير حيث أنها بدأت بتقديم عروض الأزياء وهي في سن 12 سنة واثبتت نفسها في هذا المجال ومن ثم دخل مجال التمثيل من خلال ادوار صغيرة بدأتها بفيلم “الحياة منتهى اللذة” عام 2005 مع يوري مرقدي وحنان ترك ومنة شلبي وغيرهم نخبة من النجوم.

علاقة أروى جودة بنجم تركي

ارتبطت أروى جودة بالممثل التركي أوزجان دينيز أثناء تصويره لإحدى الأغاني خلال عملها كعارضة أزياء وقبل دخولها مجال التمثيل ولكن بسبب ارتباطه بتركيا وارتباطها بمصر قررا الانفصال في هدوء تام.

يشار إلى أنه عرض للفنانة أروي جودة فى شهر رمضان مسلسل “رسالة الإمام” بطولة خالد النبوي، وبمشاركة نضال الشافعي، وخالد أنور، ووليد فواز، وجيهان خليل، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعى، وسلمى أبو ضيف، ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو.

وشاركت أروى جودة مؤخرًا في عددٍ من الأعمال منها: مسلسل “نمرة اتنين” عام 2020 ومسلسل “حرب أهلية” عام 2021، وفي فيلم “أشباح أوروبا” عام 2021 وفيلم “أعز الولد” عام 2021.

إطلالات أروى جودة

وتحرص أروى جودة، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالتها الانيقة واخبارها.

وتفضل أروى جودة، اختيار الملابس الأنيقة والناعمة التي تكشف جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الزاهية التي تتناسب مع لون بشرتها.

كما تميل أروى جودة، إلى اختيار الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان مختلفة تبرز جمال أنوثتها.

وتفضل الفنانة المصرية أروى جودة، ألوان الشعر الغامقة والشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

الخليج 365

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