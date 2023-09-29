شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة منيب التراثية تنتهى من تصوير كليب "حاسب ع الميه ياعم خليل".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهت فرقة منيب التراثية التي يقودها فتحى منيب نجل الفنان الراحل أحمد منيب بمدينة أسوان من تصوير كليب أغنية "حاسب ع الميه ياعم خليل"، من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين و توزيع موسيقي كريم عادل وأداء فرقة منيب التراثية.

فرقة منيب التراثية فرقة منيب التراثية

فرقة منيب التراثية فرقة منيب التراثية

فرقة منيب التراثية فرقة منيب التراثية

فرقة منيب التراثية فرقة منيب التراثية ويشارك في الكليب مجموعة من الأطفال والكليب من إخراج الدكتور علاء فريد ومدير التصوير أحمد عزت و تصوير محمد الفضلي. وتقول كلمات الأغنية حاسب ع الميه ياعم خليل بالراحه شويه بلاش تبذير خد م الميه علي قدك وأعمل حساب ملايين بعدك عندي سؤال مطلوب ردك ولك مننا كل التقدير ….. ماتسبش الميه ياعم تشر عايزين اخلاق المصري الحر للي مايرضاش لبلده يضر فكره سليم وعقله كبير

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