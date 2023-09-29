شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة قوية لمدرب منتخب ايطاليا بسبب السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - في مفاجأة مدوية، ينوي الإتحاد الإيطالي لكرة القدم، التحرك لمقاضاة مدرب المنتخب السابق، روبيرتو مانشيني، بسبب المنتخب السعودي.

واعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين روبرتو مانشيني، مديرًا فنيًا للمنتخب السعودي، وذلك عقب رحيله من وظيفته كمدرب لمنتخب إيطاليا.

وفجر الخبير القانوني تركي الغامدي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، مفاجأة بشأن هذا الأمر.

وقال الغامدي، أن الإستقاله التي قدمها روبرتو مانشيني قد تمت فجأة، ويرى القائمين على إدارة الاتحاد الإيطالي بأنها مضرة.

يذكر أن مانشيني قد علق على كواليس رحيله عن تدريب منتخب الاتزوري، قائلا: " تركت المنتخب قبل قرابة شهر من المباراة القادمة وليس قبل 3 أيام فقط".

وتابع المدرب:"التدخلات الإدارية سبب رحيلي؟ هل رأيت رئيس يقوم بتغيير طاقم المنتخب من تلقاء نفسه".

وأضاف:" غرافينا كان يختلف معي دائمًا بوجهات النظر والحقيقة أنه لم يكن يريد مني البقاء بالمنصب".

وأكمل مانشيني: "هكذا كانت الأمور من فترة، لكن مع الأسف سيتذكره الناس على أنه رئيس الإتحاد الذي حقق اليورو وسينسون الأخطاء التي قام بها".

واختتم مدرب منتخب ايطاليا السابق: "هنالك شرط جزائي في عقدي كان ينص على أنه سيتم طردي بحال الفشل وعدم التأهل إلى يورو 2024؟ إزالة الشرط كان إشارة من الرئيس غرافينا ولكنني كنت سأرحل حتمًا إذا لم تسر الأمور على ما يرام".