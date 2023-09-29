لورا عماد تُفجّر مفاجأت بعد طلاقها للمرة الثالثة من شريف منير.. ما علاقة ابنته أسما بالقصة؟

كتب امير فتحي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 05:52 صباحاً - خرجت الفنانة لورا عماد، طليقة الفنان شريف منير، عن صمتها وردت على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول قيامها بخطفه من زوجته الأولى وأم ابنته الفنانة أسما شريف منير ونجله فؤاد منير.

خرجت الفنانة لورا عماد، طليقة الفنان شريف منير، عن صمتها وردت على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول قيامها بخطفه من زوجته الأولى وأم ابنته الفنانة أسما منير ونجله فؤاد منير.

أول تعليق من لورا عماد بعد طلاقها من شريف منير

وقالت لورا عماد: “عمري ما كنت أعرف ناهد، وبدأت التواصل معها بعد ما خلّفت بنتي الأولى، أنا إزاي هبقى صاحبتها وأروح أتجوز جوزها؟”.

شريف منير وطليقته لورا عماد

وأضافت: “لما دخلت حياة شريف منير كانوا منفصلين وأنا مش صاحبتها، أنا كنت بروح أزورها في المستشفى وبعمل واجب إنساني في حد على فراش الموت، وأي حد كان ممكن يزورها لأنها كانت في المستشفى، واللي وقفت معاها كانت أختها”.

دائما ما كانت الحياة الشخصية للفنان شريف منير، بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك تساؤلات دارت في أذهان متابعيه.

خاصة وأن زوجته الثانية كانت صديقة للأولى، وساندتها في مرضها، فضلاً عن كونها مسيحية الجنسية وهو مسلم.

الزوجة الأولى لـ شريف منير

كان الفنان شريف منير متزوج للمرة الأولى من سيدة من خارج الوسط الفني تُدعى ناهد، أنجب منها نجليه أسما وفؤاد، لكنها أُصيبت بمرض سرطان القولون قبل وفاتها، وكان شريف قد تزوج من الفنانة لورا عماد، صديقة زوجته الأولى.

ظلت لورا تخدم ضرتها وصديقتها ناهد، حتى وافتها المنية، وكانت دائمًا بجانب أولادها بعد رحيلها، وعلى الرغم من اختلاف الديانات، حيث ان المسيحية هي ديانة الفنانة لورا عماد، إلا أن زواج شريف منير، ولورا عماد، كانت من الزيجات الأكثر استقرارًا في الوسط الفني.

شريف منير يتحدث عن زوجته الأولى ناهد

قال شريف منير في أحد البرامج أنا لم أتزوج أو أرتبط بأحد وزوجتي مــ ريضة، أنا بعيد عن القسوة بالشكل ده، ناهد زوجتي الأولى كانت في عز صحتها وعنفوانها ومــ رضت بعد زواجي بسنين كتير

وكان في خلاف بينا عادي وأنا خيرتها وقالت لي من حقك تتزوج، ورجعت تعافت تاني بعد الكيماوي وكانت بتيجي في بيتي والحياة مشيت عادية أنا مش بالقسوة دي.

بعد أن تزوج شريف منير من الفنانة لورا عماد، أنجب منها ابنتيه الصغيرتين كاميليا وفريدة، وقررت لورا اعتزال الفن للاهتمام بأسرتها وتربية بتاتها، ورعاية أولاد زوجها بعد رحيل والدتهم، الأمر الذي جعل العلاقة بينهم مميزة جدًا.

رأي أسما شريف منير في زوجة والدها

تحدثت أسما شريف منير، في لقاءات سابقة عن علاقتها الجيدة بزوجة والدها، حيث قالت « الست الجميلة اللي ف الصورة دي هي لورا مرات أبويا، إيه ده هو في مرات أب حلوة كدة؟

أومال فين الحوافر والعيون الشريرة مش مرات أب؟ يبقى أكيد لازم تكون شريرة وبتعذب الولاد وبتشغلنا في البيت، ده اللي المجتمع والأفلام دايما بيصدروا بس»

وتابعت: « الحقيقة إن الست دي من أطيب وأجمل وأجدع الستات في الدنيا، عمرنا ما اتخانقنا يمكن اختلفنا مرة بس عمرها ما اتعدت على حقوقنا ولا التزامات أبويا لينا، أم اخواتي أو بناتي علشان هما صغننين.

هي عيلتي وحبيبتي، لما بزعل من أبويا بتقف جنبي حتى لو هيتخانق معها، أنا وهي أصلاً شخصيتنا قريبة من بعض بتفهمني وبتحس بيا.. أنا عمري ما أتكلمت عنها علشان هي بعدت عن الأضواء من زمان

بس حسيت إني بحبها وبحترمها وأديها حقها، وعلشان أقول لأي ست لو إنتي مرات أب لأولاد لازم تتقي ربنا فيهم وصاحبتيهم وحبيهم كأنهم ولادم وربنا هيجازيكي كل خير وجوزك هيشيلك فوق راسه».

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