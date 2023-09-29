بالصورة - بينيلوبي كروز تتألق في جامبسوت من الدانتيل في أسبوع الموضة الباريسي

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة الاسبانية بينيلوبي كروز خلال احد الاحداث الذي نظمته علامة لانكوم العالمية، حيث ظهرت في جامبسوت من الدانتيل الاسود من مجموعة Giambattista Valli لخريف 2023.

وتميز الجامبسوت بنوع من تنورة مفتوحة باللون الاسود من قماش التول تمتد من الخصر الى الاسفل.

وبدأ اسبوع الموضة في باريس يوم 25 ايلول / سبتمبر وتستمر فعالياته حتى الثالث من تشرين الاول / اكتوبر. اسبوع الموضة في باريس يشهد مشاركة افخم المصممين الذي يعرضون جديدهم في الازياء لربيع وصيف 2024 حيث يتنافس المشهورون في التصميم مع المواهب الجديدة.