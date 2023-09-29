أحمد رمزي ربطته صداقة بممثل كبير.. ودخل السينما عن طريق الصدفة

ميرنا وليد - بيروت - حل يوم امس ذكرى وفاة الممثل المصري أحمد رمزي الذي لقب بدانجوان السينما المصرية وجمعته علاقة صداقة كبيرة بالممثل الراحل عمر الشريف الذي كان زميله في الثانوية.
روى رمزي في لقاء قديم عن دخوله السينما الذي جاء بالصدفة رغم انه كان يحب ان يمتهن التمثيل، كان صديقًا للنجم العالمي عمر الشريف منذ الصغر وفي مرة كانا يلعبا سويًا البلياردو، رآه المخرج الراحل حلمي حليم وأعجب به كثيرًا وسأله تشتغل في السينما؟، ووافق رمزي وبعد شهرين قام بأول أدواره في فيلم «أيامنا الحلوة» عام 1955 الذي جمع بين كبار النجوم آنذاك عبد الحليم حافظ، عمر الشريف، وفاتن حمامة.
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