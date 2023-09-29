شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى الأردن.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الهضبة عمرو دياب، مساء اليوم الجمعة، حفلاً غنائياً بدولة الأردن، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره العربى، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح الهضبة أحدث أغنياته بعنوان "والله أبدا" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، خاصة أنه غنى فيها مقطعا من الشعر العربي للشاعر الأندلسي الشهير ابن زيدون.

كما طرح مؤخرا عددا من الأغاني الجديدة، منها أغنية "يا ليل" التي جمعته بابنه عبد الله، وهي من كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، ويقدم خلالها عمرو دياب تجربة فنية فريدة في عالم الموسيقى، كما تجمع كلمات الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يغنى نجله عبد الله دياب مقاطع باللغة الإنجليزية.