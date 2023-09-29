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تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الجمعة 29-9-2023 عديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها وإشبيلية في الجولة الثامنة من مسابقة الموسم الجاري، ولقاء الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت مباريات اليوم الجمعة علي النحو التالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

 

بيراميدز X الجيش الرواندي – 6 مساء – ONTime Sports

الأهلي X سانت جورج – 7 مساء - ONTime Sports

أورلاندو بيراتس X جوانينج جالاكسي – 8.30 مساء - ONTime Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة X إشبيلية – 10 مساء - beIN Sports HD 1        

مواعيد مباريات الدوري الألماني

 

هوفنهايم X بوروسيا دورتموند – 9.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

 

ستراسبورج X لانس – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 


الحزم X التعاون – 6 مساء - SSC EXTRA 2 HD    

الطائي X النصر – 6 مساء - SSC1 HD        

الفيحاء X الاتحاد – 6 مساء - SSC EXTRA 1 SD    

الهلال X الشباب – 9 مساء - SSC1 SD 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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