شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إلهام شاهين.. أبرز 6 فنانين عانوا من الزهايمر في أعمالهم الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير وإشادات واسعة نالتها الفنانة الكبيرة إلهام شاهين منذ عرض الحلقات الأولى من حكاية "ألفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"، إذ جسدت دور "ثريا" وبعد كبر سنها تبدأ تعانى من النسيان ودخول مرحلة الإصابة بمرض "الزهايمر".

عادل إمام وسعيد صالح

ورغم إتقانها الكبير للدور، فإن إلهام شاهين ليست الفنانة الأولى التي تجسد شخصية "مريض الزهايمر"، إذ تناول أكثر من عمل فني مرض الزهايمر بأشكال مختلفة، منها الكوميدي أو الدرامي، ولعل أبرزهم الفنان الكبير عادل إمام الذي جسده في فيلم يحمل اسم "زهايمر"، الذي أنتج عام 2010، وتدور أحداثه حول "محمود شعيب" رجل الأعمال الذي يطمع أولاده في ثروته فيقيمون دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بالزهايمر.



زهايمر

"زهايمر" يقوم ببطولته بجوار عادل إمام عدد من الفنانين وهم: فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف نادر صلاح الدين، وﺇﺧﺮاﺝ عمرو عرفة، وفي نفس العمل ظهر الفنان سعيد صالح بدور مصاب زهايمر.

ثريا إبراهيم

بينما قدمت الفنانة ثريا إبراهيم دور المصابة بالزهايمر من خلال فيلم "حريم كريم" للنجم مصطفى قمر، ولكنها قدمتها بطريقة كوميدية، العمل إنتاج عام 2005، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين: ياسمين عبدالعزيز، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، طلعت زكريا، ريهام عبد الغفور، وغيرهم من الفنانين، تأليف زينب عزيز، وإخراج على إدريس.

إنعام سالوسة

أما الفنانة إنعام سالوسة فجسدت شخصية "أم جورج" المصابة بالزهايمر، خلال أحداث فيلم "يوم ما اتقابلنا"، عام 2009 والعمل بطولة محمود حميدة، لبلبة، علا غانم، أحمد عزمي، غادة إبراهيم، راندا البحيري، وغيرهم من الفنانين، تأليف تغريد العصفورى، وإخراج إسماعيل مراد.

نور الشريف

وفي عام 2015، قدم النجم الراحل نور الشريف دور "يحيى شكري"، مجسدا دور مريض الزهايمر، في فيلم "بتوقيت القاهرة"، وشارك في بطولة الفيلم أيضا: ميرفت أمين، سمير صبري، شريف رمزي، أيتن عامر، كريم قاسم، وآخرين، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.

لبنى محمود

والفنانة لبنى محمود قدمت دور مريضة الزهايمر خلال أحداث مسلسل "موضوع عائلي"، عندما جسدت دور والدة إبراهيم "ماجد الكدواني"، وشارك في بطولة العمل أيضا: محمد شاهين، سما إبراهيم، محمد رضوان، رنا رئيس، طه دسوقي، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف وإخراج أحمد الجندى.